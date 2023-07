Rammstein haalt deels gelijk in zaak over artikel Der Spiegel

Het gaat om een artikel dat op 10 juni van dit jaar in het tijdschrift verscheen. Meerdere vrouwen beschuldigden Lindemann daarin van seksueel wangedrag. Enkelen van hen beweerden onder meer dat de zanger hen heeft gedrogeerd om vervolgens seksuele handelingen bij hen te kunnen verrichten.

Lindemann heeft de beschuldigingen aan zijn adres steeds ontkend. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat het artikel van Der Spiegel niet genoeg bewijs bevat. Het magazine had niet mogen beweren dat Lindemann vrouwen drogeerde zodat hij seks met hen kon hebben. Wat Der Spiegel van de rechtbank wel had mogen doen, was het vermoeden verspreiden dat Lindemann seksueel contact had met vrouwen van wie hij wist dat zij op dat moment niet volledig helder waren.

Massale vooroordelen

Rammstein heeft als reactie hierop donderdag een statement gepubliceerd via sociale media. Zo wordt de uitspraak „een voorbeeld van een recente, volledig uit de hand gelopen berichtgeving” over MeToo genoemd. Ook vinden de advocaten van Lindemann dat de berichtgeving van Der Spiegel heeft geleid tot „massale vooroordelen” die voorbij zouden gaan aan „het principe van onschuld tot het tegendeel bewezen is”.

Nummers veranderd

Ondanks de beschuldigingen heeft Rammstein de afgelopen tijd gewoon optredens gegeven. Dinsdag, tijdens de laatste show van de concertreeks van Rammstein, heeft Lindemann enkele nummers veranderd. Daarmee verwees hij naar de beschuldigingen. In het nummer Ohne Dich zong Lindemann dinsdag niet ’Und die Vögel singen nicht mehr’ maar ’Und die Sänger vögeln nicht mehr’, wat zoiets betekent als ’De zanger heeft geen seks meer’. Ook in het nummer Angst paste Lindemann iets aan. In plaats van ’Alle haben Angst vorm schwarzen Mann’ zong hij ’Alle haben Angst vor Lindemann’, oftewel ’Iedereen is bang voor Lindemann’.