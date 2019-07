Beckenbauer bijna blind na ooginfarct

Franz Beckenbauer gaf in 2006, tijdens het WK in eigen land, in alle geheim het jawoord aan zijn derde vrouw, Heidi Burmster. Het stel heeft samen twee kinderen, Joel en Francesca. Ⓒ Foto BSR Agency

Voetballegende Franz Beckenbauer is het zicht in zijn rechteroog zo goed als verloren. De 73-jarige Duitser deelde het slechte nieuws afgelopen weekend tijdens de 32e editie van de Kaiser Cup, een golftoernooi in Beieren voor prominente gasten uit de zaken-, sport- en showbizzwereld. Die waren geschokt toen der Franz vertelde dat hij aan zijn rechteroog zo goed als blind is.