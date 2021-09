Anouk neemt afscheid van lange lokken

Op Instagram deelt Anouk een korte video waarop te zien is hoe de kapster de tondeuse over het hoofd van de 46-jarige zangeres haalt. Niet veel later deelt de Haagse ster het eindresultaat.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Een nieuwe, frisse coupe voor Anouk. Ⓒ Instagram

Ruim een maand geleden deden geruchten de ronde dat de relatie van Anouk met haar verloofde Dominique in zwaar weer zou verkeren. Insiders lieten echter weten aan Privé dat het slechts zou gaan om „wat ruis op de lijn, een kleinigheidje”.

Twee weken later gaf de zangeres zelf duidelijkheid gegeven over de status van haar relatie. Op sociale media liet ze weten: „Ik wil je de rest van mijn leven irriteren. Ik houd van jou”, schrijft Anouk bij een foto waarop ze samen te zien is met Dominique. De vader van haar jongste kind reageert vervolgens met „Ik houd van jou.”