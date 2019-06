Ex-vrouw Tiger Woods zwanger

Elin en Jordan zijn al zo’n twee jaar samen, maar hebben hun relatie zo privé mogelijk gehouden. „Elin wil het liefst buiten de schijnwerpers blijven, om zo in alle rust aan haar relatie met Jordan te kunnen werken. Haar vrienden zijn enorm blij voor haar, omdat ze samen echt gelukkig zijn”, aldus een bron.

Nordegren scheidde in 2010 van Woods, nadat publiekelijk bekend werd dat hij haar meerdere malen had bedrogen. Inmiddels zouden de twee weer op goede voet met elkaar staan en noemde Tiger zijn ex-vrouw in een interview zelfs ’mijn beste vriendin’. Ook Woods is weer gelukkig in liefde: hij is sinds 2017 samen met Erica Herman.