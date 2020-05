’Nederlandse Julio Iglesias’ troost Peruaanse spelers FC Emmen

De zanger bezorgde de FC Emmen-spelers Sergio Peña (24) en Miguel Araujo (25) een onvergetelijke middag. De twee voetballers uit Peru zitten in een lastig parket. De competitie is gestopt, maar zij kunnen niet naar huis omdat er geen vluchten gaan naar Lima. Hoop op verbetering van de situatie hoeven zij voorlopig ook niet te hebben.

"Volgens mij raakte ik ze recht in hun hart"

Extra wrang: Miguel Araujo is drie maanden geleden vader geworden, maar heeft zijn zoontje nog niet in levenden lijve kunnen zien of vasthouden! Fans van de club bedachten daarom iets speciaals voor hun twee sterspelers...

Schrale troost

Het was een emotioneel moment toen de twee deze week op de middenstip van De Oude Meerdijk stonden, terwijl William Janz met zijn Spaanse Iglesias-repertoire een optreden verzorgde en er ook een liveverbinding was met hun vrouwen en kinderen, die ze al bijna een half jaar niet hebben gezien.

William: „Dat kwam wel binnen bij ze. Volgens mij raakte ik ze recht in hun hart. Voor mij was het ook bijzonder, ik hoop dat dit een schrale troost was. Miguel heeft me wel tien keer bedankt, zo lief.”