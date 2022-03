Dita Von Teese stelt pensioen voorlopig toch nog even uit

„Ik ben erg dankbaar dat ik in een tijd leef waarin het publiek ontvankelijk is voor oudere vrouwen die een voorbeeld stellen”, liet ze weten. „Ik denk dat iedereen tegenwoordig onderhevig is aan kritiek vanwege de invloed van sociale media”, vertelde ze aan Love Sunday Magazine.

Dita, wiens echte naam Heather Renée Sweet is, onthulde dat ze haar zelfvertrouwen vindt in haar kenmerkende en opvallende uiterlijk. „Rode lippenstift, mijn haar laten stylen zoals ik het leuk vind en kleding waarvan ik denk dat die me flatteert. Ik heb een kenmerkende stijl die al 20 jaar niet veranderd is en we moeten trouw blijven aan onszelf om zelfverzekerd te zijn”, legde de ster uit.

Ze is momenteel druk met de Glamonatrix-tour in het Verenigd Koninkrijk. Deze burlesque show staat voor Nederland op 28 en 29 maart gepland in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. „Ik voel me sterker en fitter dan ooit, dus waarom zou ik het rustiger aan doen?”