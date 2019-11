’ANDRÉ bedroog MONIQUE al eerder met BRIDGET!’

Voor de bühne goede vrienden, achter de schermen speelt er veel meer tussen André Hazes en Bridget Maasland. Ⓒ Instagram

Niet veelbesproken NIKKIE PLESSEN (34), maar BRIDGET MAASLAND (45) blijkt de fatale vrouw in de liefdesrelatie van ANDRÉ HAZES (25) en de moeder van zijn zoontje MONIQUE WESTENBERG (41). Dat nieuws sloeg dit weekeinde in Nederland in als een bom. In ’het wereldje’ gaan echter al langer verhalen over de BLVD-presentatrice en de hitzanger. Verhalen waarvan niet duidelijk is of verdrietige Monique ze kent...