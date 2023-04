Premium Het beste van De Telegraaf

Versnipperd Paasverhaal Natte ’Passion’ voor lijdend publiek in Harlingen

Door Eline Verburg

Het verlichte kruis wordt tijdens de show door Harlingen gedragen, richting de Nieuwe Willemshaven. Ⓒ Nathan Reinds en Joy Hansson, KRO-NCRV

Het The Passion-spektakel is dit jaar neergestreken op de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. Eindelijk kon het publiek weer het muzikale Bijbelverhaal rond Pasen bijwonen, maar de weergoden - of is dit vloeken in de kerk? - besloten uitgerekend vandaag een einde te maken aan een set zonnige lentedagen. Lijden moesten ze, net zoals Jezus ten tijde van zijn kruisiging.