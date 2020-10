Sacha Baron Cohen doneert gul aan babysitter uit Borat 2 film

Ⓒ Getty Images

De tweede film van Sacha Baron Cohen over zijn Kazachstaanse alterego Borat haalde wereldwijd de pers vanwege verschillende prominente personen die in de film te zien zijn, waaronder Rudy Giuliani, de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar degene die de harten wist te stelen van de kijkers is Jeanise Jones, de vrouw die optrad als babysitter voor Borats fictieve dochter Tutar, zonder dat ze wist dat ze ’meespeelde’ in de nieuwe Borat film. En daar heeft de filmmaker nu wat aan gedaan, meldt People.