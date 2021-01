Prinses Delphine: koningshuis moet meebewegen met de tijd

De prinses won de verkiezing van het Franse magazine Lobby, omdat de jury vond dat zij de meest inspirerende figuur van het afgelopen jaar was. Ze is het boegbeeld geworden van buitenechtelijke kinderen die strijden om erkenning, aldus de jury.

Ongeveer drie maanden geleden erkende de rechtbank dat Delphine de dochter is van oud-koning Albert. Ook de familienaam Van Saksen-Coburg en de titels van prinses van België en Hare Koninklijke Hoogheid werden haar toegekend, net als prinses Astrid en prins Laurent.

In het interview met L24 werd Delphine gevraagd of zij met haar strijd van zeven jaar heeft aangetoond dat een familie herenigd kan worden. Delphine denkt van wel. „Het vraagt inspanningen van alle kanten, maar het is mogelijk”, antwoordde de prinses.

Uit de hoogte

Een gelijke behandeling van broers en zussen is voor het nieuwe lid van de koninklijke familie van groot belang. „Of het nu een buitenechtelijk kind is, dan wel het kind uit een eerste huwelijk dat niet in een nieuw samengesteld gezin wordt opgenomen: een verstoten mens wordt scheef bekeken door de samenleving. Een kind heeft niet gevraagd om geboren te worden. Daarom is het belangrijk dat de familie duidelijk maakt: zij maakt deel uit ons leven. Zodat de buitenwereld dat dan ook zal aanvaarden.” De acceptatie begint volgens haar dus bij de familie, dan volgt de maatschappij.

„Vroeger werd ik slecht behandeld. De dag dat ik wel erkend was, zijn de mensen veranderd”, zegt Delphine over haar eigen ervaring op dat vlak. Ze bevestigde dat de adellijke wereld vroeger uit de hoogte deed tegenover haar. „Het is compleet veranderd, ja. Maar dat kan in alle lagen van de samenleving gebeuren.”