Cliff Richard wil kersthit maken met Stormzy

De combinatie van Cliff en Stormzy mag dan opmerkelijk zijn, de zanger heeft in zekere zin best een punt dat zij samen goud in handen kunnen hebben. Eerder deze maanden streden Christmas With Cliff en Stormzy’s This Is What I Mean nog om de toppositie van de Britse hitlijsten.

„Mijn album kwam op twee binnen in de hitlijsten die Spotify en al die dingen omvat”, vertelt Cliff op de All Talk podcast van Iain Dale. „Ik zou natuurlijk liever nummer 1 zijn, maar ik blijf tegen mensen zeggen: ik ga tenminste naar boven. Stormzy staat dan wel op één, maar er is voor hem nu maar een kant die hij op kan gaan.”

Wat Cliff betreft zou een samenwerking tussen hem en Stormzy dan ook kunnen leiden tot dé kersthit. Mocht Stormzy er net zo over denken, is er in elk geval geen haast bij. Met nog een paar uur te gaan voordat kerst weer voorbij is hebben de mannen nog een jaar de tijd om samen tot hét kerstnummer van 2023 te komen.