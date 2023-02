Premium Het beste van De Telegraaf

Al zijn geheimen in onthullend tv-interview Boris Becker moet nu vrezen voor Nederlandse ex

Door Evert Santegoeds

Wat hangt Boom Boom Becker boven het hoofd als Lilly uit de school klapt? Ⓒ Getty Images

Lang heeft de Nederlandse Lilly Becker gezwegen over haar huwelijk met tennislegende Boris Becker, die vorig jaar in een Britse cel belandde. Een van zijn advocaten legde haar zelfs het zwijgen op. Maar nu Boris op tv over haar vertelde, houdt niets haar meer tegen zíjn geheimen te onthullen in een spraakmakende tv-docu, waarin meer mensen aan het woord komen die met de Wimbledonlegende nog een appeltje te schillen hebben…