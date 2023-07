Premium Het beste van De Telegraaf

Dj jaagt op potentiële sterren in Talpa-programma The Talent Scouts Nicky Romero: ’Ik bedankte voor First Dates Vips’

Door Bernice Breure

Nicky Romero: ,,Ik kan als enige van de scouts niet zelf zingen, maar heb wél een eigen studiocomplex.’’ Ⓒ William Rutten

Tv-makers benaderen Nicky Romero geregeld, maar de 34-jarige dj wil alleen bijdragen aan een programma als hij écht iets kan bijdragen. „Ik ben zelfs ooit gevraagd voor First Dates vips”, vertelt hij met een lach. Voor het oog van de camera een vorkje prikken met een onbekende dame, daar bedankte hij voor. Wel beviel de jurystoel van Avastars hem zo goed, dat hij vanaf zaterdag is te zien als een van de vijf scouts in The Talent Scouts (SBS6).