Sander Lantinga heeft zich laten steriliseren: ’Geen pretje’

Lantinga is van mening dat het zijn beurt was. „Want vrouwen hè, wij als mannen denken allemaal: ah vrouwen nemen de pil wel of hormonen of een spiraal. Maar dan gooi je toch heel veel hormonen erin. En na vier kinderen denk ik, nou, nu is het mijn beurt.”

In de uitzending beschrijft de radio-dj ook hoe de ingreep in zijn werk ging. „Het is geen pretje”, vat hij het samen.