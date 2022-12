Margot Robbie improviseerde filmscène om met Brad Pitt te zoenen

„Dat stond niet in het script”, verklaarde Robbie. „Maar ik dacht: ’Wanneer krijg ik anders de kans om Brad Pitt te zoenen? Ik ga er gewoon voor!’”

De Wolf of Wall Street-actrice probeerde de regisseur er heilig van te overtuigen dat het nu eenmaal beter was voor het resultaat van de film. „Ik zei: ’Damien, ik denk dat Nellie gewoon naar boven zou gaan en met Jack zou moeten zoenen”, vertelde Robbie. „En Damien had zoiets van:’ Nou, ze kan - wacht, wacht even. Je wilt gewoon Brad Pitt kussen.’ En ik had zoiets van: ’Oh, klaag mij maar aan. Deze kans krijg ik anders nooit meer.’ En hij had zoiets van: ’Het werkt eigenlijk wel voor het personage.’”

Robbie was aangenaam verrast toen Chazelle zich realiseerde dat het intieme moment tussen de personages echt werkte voor de scène. „Hij had zoiets van: ’Nee, doe het nog een keer. Dat werkt echt”, grapte Robbie. „Ik had zoiets van ’Oh, geweldig!’”