Jaimie Vaes is weer vrijgezel

Vaes maakte in juli bekend een relatie te hebben met Momadi. De dj was toen al langere tijd als gewone vriend in haar leven. „Wij kennen elkaar heel lang. Ik denk al een jaartje of twaalf. Eigenlijk een hele goede vriend van mij altijd”, vertelde Vaes destijds aan RTL Boulevard.

Juicekanalen speculeerden in januari al over mogelijke breuk tussen de realityster en haar vriend, maar een bevestiging bleef toen uit.