Gordon mag bijna naar huis

Wanneer de presentator weer terug in Nederland is, zal hij in september beginnen met de opnames voor een nieuw programma van Talpa. Om welk programma dit gaat, kan het entertainmentprogramma nog niet melden.

Eind juli maakte Gordon zelf op sociale media bekend dat hij in behandeling is voor zijn alcohol- en cocaïneverslaving. „Zoals iedereen er soms achterkomt in het leven, dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn – maar er maar mee doorgaan om de ’pijn’ te verzachten – heb ik ervoor gekozen om een rehab-kliniek te bezoeken. Een heftige, maar enige juiste beslissing”, schreef hij destijds.