Waylon kiest voor Hollands glorie tijdens jubileum Top 1000

„We hebben een rijke pophistorie, met in het verleden ook internationale successen als Venus van Shocking Blue en Radar Love van Golden Earring, die hoog in de internationale hitlijsten zijn geëindigd. Verder zijn onze dj’s vandaag de dag ware exportproducten”, vertelt Waylon.

„Maar ook het Nederlandstalige lied kent natuurlijk vele klassiekers. Ik heb laatst met veel plezier Laat me van Ramses Shaffy gezongen bij en met Beau en wat te denken van het repertoire van André Hazes? Kortom, genoeg ingrediënten voor een avondvullend programma.”

Het is in 2020 de vijfde keer dat Waylon beroemde nummers covert. Voorheen koos de zanger uitsluitend voor liedjes uit Veronica’s Top 1000 Allertijden, maar sinds de editie van dit jaar op vrijdag en zaterdag stelt hij zijn eigen ranglijst samen. Dat doet hij in samenwerking met Qmusic.