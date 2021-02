’Peptalk’ met Jack van Gelder van de buis

„Alles zat tegen”, verklaart een woordvoerder van Ziggo Sport de beslissing tegenover De Telegraaf. „Vanwege corona konden we geen publiek toelaten. Dat mis je bij Peptalk toch iets meer dan bij bijvoorbeeld Rondo, onze voetbaltalkshow. Ook was het moeilijker om Nederlandse sporters naar de studio te halen. Daarnaast merkten we aan de zakkende kijkcijfers dat het format sleets begon te worden.”

Ziggo Sport gaat op zoek naar een nieuw programma voor het tijdstip, maandagavond om 19.50 uur. „We gaan kijken of onze producenten een creatief idee hebben. Als we een format bedenken dat perfect bij Jack van Gelder past, dan zal dat natuurlijk met Jack zijn. Maar dat is voor ons geen vereiste.”

Van Gelder staat sowieso niet met lege handen bij Ziggo Sport. Hij presenteert onder andere Rondo en de Champions League-uitzendingen. Daarnaast maakt hij momenteel furore op SBS6 als commentator van de hit-knikkershow Marble mania.