In de bruisende stad of rustige natuur

Natte voeten

Almere, 25 januari t/m 10 mei 2020

Of je nu gelooft in klimaatverandering of sceptisch bent: de expositie Hoogtij(d) van kunstenaar en filmmaker Kadir van Lohuizen schetst een fascinerend beeld van wat onze nabije toekomst zou kunnen zijn, als de zeespiegel daadwerkelijk over de hele wereld stijgt. Van Lohuizen is daar zelf van overtuigd geraakt, nadat hij op diverse plaatsen in de wereld aan het fotograferen is geweest.

Op zijn foto’s, die vanaf morgen te zien zijn bij Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), zie je mensen met natte voeten, van Jakarta tot Bangladesh, via Terschelling tot aan Miami. De expositie is in samenwerking met het Scheepvaartmuseum opgezet. In dit Amsterdamse museum is tegelijkertijd de tentoonstellingen Strijd om het ijs en Rijzend water te zien, die hetzelfde thema en doel hebben: de klimaatcrisis bespreekbaar maken.

Volgens de fotograaf is het voor de gemiddelde Nederlander makkelijk om de kop in het zand te steken. „Maar Almere is een waterstad die al ruim onder NAP ligt. De kwetsbare relatie tussen mens en water zijn gewoon dagelijkse realiteit.”

Stap in de wereld van CSI

Gouda, t/m 3 mei

Hoe werkt DNA-onderzoek en wat kun je aflezen aan oude botten of tanden? De interactieve familievoorstelling Cold Case Gouda laat je kennismaken met nieuwe technieken in archeologisch en forensisch onderzoek.

De tientallen kinderskeletten die bij archeologische opgravingen aan de noordkant van de Sint-Janskerk in Gouda zijn gevonden staan centraal. De jongens en meisjes leefden in de 17de en 18de eeuw en werden in die tijd apart van volwassenen begraven. Van drie schedels is een gezichtsreconstructie gemaakt. Hierdoor krijgen bezoekers letterlijk een beeld van Goudse jongens en meisjes uit die tijd.

Uit het botmateriaal en de gebitten van de kinderskeletten is veel informatie achterhaald over bijvoorbeeld ziekten, doodsoorzaak, levensstijl en de eetgewoonten. Tijdens de tentoonstelling - kinderen krijgen een labjas aan zodat ze zich tijdens het doe-programma een echte onderzoeker wanen - wordt aandacht besteed aan de onderzoekstechnieken die hierbij zijn gebruikt en die wel wat weg hebben van de televisieserie Crime Scene Investigation.

Roofvogels spotten

Lauwersoog, zondag 26 januari, 2 en 23 februari

Het is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland: het Groningse Lauwersmeer. Dat vinden ook veel roofvogels, die hier graag komen overwinteren. Zo komen de blauwe kiekendieven van de Waddeneilanden en uit Scandinavië hier in de wintermaanden met plezier op muizen jagen. Twee gidsen van Staatsbosbeheer staan overmorgen en op twee zondagen in februari klaar om samen met nieuwsgierige wandelaars op zoek te gaan naar rondtrekkende roofvogels. Met een beetje geluk zie je ook slechtvalken, ruigpootbuizerds en zelfs zeearenden.

Groovy Leiden

Leiden, 24, 25, 26 januari

Voor de 40ste keer veranderde de Leidse binnenstad tijdens de Leidse Blues- & Jazzweek de afgelopen week in een swingend gebeuren. Gelukkig kun je er dit weekend nog net een staartje van meepakken, want pas zondagavond wordt dit evenement afgesloten.

Uiteraard zijn er nog het hele weekend allerlei muziekoptredens in diverse kroegjes in de stad te bezoeken, maar ook de muzikale cinefielen komen aan hun trekken. De film Amazing Grace over Aretha Franklin is helaas al uitverkocht, maar er zijn nog wel kaartjes voor Ascenseur Pour l’Echafaud, met de sensuele Jeanne Moreau in de hoofdrol, te verkrijgen. Miles Davis maakte de soundtrack voor deze Franse neo noir film uit 1958 die vanavond draait in de Lutherse Kerk.

In restaurant Wielinga wordt op zondagmiddag wederom een jazz ’n lunch verzorgd met een optreden van Shjazz and the Lazy Flames en de week wordt afgesloten met een jamsessie in Studio De Veste.

