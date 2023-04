Premium Het beste van De Telegraaf

Roerige periode voor Grease-ster Tristan van der Lingen: ’Vertrouwen in goede afloop’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Acteur en zanger Tristan van der Lingen kan niet wachten om op de planken te staan met de hitmusical Grease. Zijn vuurdoop is maandagavond in het Amsterdamse theater DeLaMar. Ⓒ Wesley de Wit

Na een lange zoektocht naar Danny en Sandy voor de hitmusical Grease, waren het begin dit jaar Tristan van der Lingen en Danique Graanoost die als winnaars uit de bus kwamen. De première vindt maandagavond plaats in het DeLaMar en Tristan (23) kan niet wachten om te laten zien wat hij in huis heeft. Zeker nu zijn naam is genoemd in een mogelijk geweldsincident. „Ik heb geprobeerd mij er zo veel mogelijk voor af te sluiten.”