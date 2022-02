Prins Andrew treft schikking met Virginia Giuffre in misbruikzaak

Giuffre beschuldigt Andrew ervan dat hij haar meermaals heeft misbruikt toen zij jonger was dan achttien jaar. Dat zou in opdracht zijn geweest van wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, met wie Andrew bevriend was.

Even leek het erop dat de zaak voor een jury zou komen. Andrew maakte eerder dit jaar namelijk bekend te kiezen voor een juryrechtspraak in de misbruikzaak die tegen hem is aangespannen. Een schikking met Giuffre leek daarmee van de baan.

Het is niet bekend waarom er nu toch voor een schikking is gekozen. Eerder werd gefluisterd dat prins Charles en andere senior royals van de Britse koninklijke familie bang zouden zijn dat het platina jubileum van Queen Elizabeth, dat in juni groots wordt gevierd, compleet wordt overschaduwd als Andrews zaak voor de rechter komt. Zij zouden hebben gepleit voor een schikking.