Met popcorn naar de maan in ’Moonfall’

Premium Film

Explosieve dollemansrit in ’Ambulance’

Jake Gyllenhaal lijkt verzot op Scandinavische succesfilms. Na Brothers (2009) en The guilty (2021) is de acteur nu wederom te zien in een Hollywoodbewerking van een Deense bioscoophit: Ambulance. De regie van dit avontuur is in handen van Michael Bay (The rock, Armageddon, Transformers) die tijdens...