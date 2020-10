Caroline van Eeden reageert op ’vechtpartij’ met Maxime Meiland

„Het is moeilijk om respectvol te zwijgen als je hoort en leest wat er allemaal gezegd wordt”, schrijft Caroline op Instagram. „Dit gaat over mij persoonlijk en raakt mij dan ook, er zijn altijd twee kanten van het verhaal.”

Ze vervolgt: „Ik kies ervoor om dit privé te houden & respectvol te blijven. Dat is mijn keuze en hier blijf ik bij. Ik wens de familie Meiland alle goeds toe, het leven draait om leren en hopelijk zelfreflectie. Ik richt mij op de toekomst.”

Vechtpartij

Martien Meiland onthult in zijn biografie Martien hoe de bom tussen Maxime en Caroline op het chateau in Frankrijk barstte. Toen de 24-jarige haar ongenoegen uitte over de stemmingswisselingen van de voormalig huisvriendin, zou Caroline haar ’een doos’ hebben genoemd. Vervolgens gooide Maxime een wijnglas naar Caroline.

Vanaf dat moment brak er een vechtpartij uit tussen de twee. „Toen werd het een soort vechten. Maar ja, als je zo’n vrouwtje vast hebt… Het is net iemand van 80. Die ga je echt niet op haar bek slaan, ook al haat je haar nog zo. Maar ze zette dus haar nagels in mijn arm, ik heb er nog littekens van”, aldus Maxime.

„Ik had bloed. Schrammen”, vervolgt ze. „En tot overmaat van ramp zei ze: ’Ik ga helemaal nergens heen, ik blijf.’ Ik zeg: ’Als jij nou niet meteen oprot, dan tyf ik al jouw spullen naar beneden. Maar jij gaat nú weg.’” Kort daarna besloot Caroline terug naar Nederland te gaan.