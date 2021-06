Simon Cowell hint op One Direction-reünie

„Ik denk dat het gaat gebeuren. Of het nu gaat om een tour of om een plaat maken, het zou geweldig zijn”, zegt Cowell tegen The Mirror.

Het 61-jarige jurylid weet niet precies wat een reünie van One Direction momenteel tegenhoudt, maar gelooft dat hij de vijf zangers kan overtuigen om hun meningsverschillen opzij te zetten. „Als ik ze bij elkaar kan krijgen in een kamer zou dat misschien kunnen, al is het maar voor zes maanden. Ik denk dat ze een geweldige tijd zullen hebben.”

De vier overgebleven leden van One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne en Louis Tomlinson, gingen in 2016 uit elkaar. Dat was een jaar nadat Zayn Malik uit de groep stapte.