Drew Barrymore interviewt 7 jaar oude zelf

De beelden van de jonge Drew komen uit haar optreden in The Tonight Show Starring Johnny Carson uit 1982. De actrice was toen als kindsterretje net doorgebroken met haar rol als Gertie in de sciencefictionfilm E.T. Met wat creatief knip en plakwerk lijkt het net alsof de 45-jarige Drew anno 2020 een echt gesprek met haar jongere zelf voert.

„Ik heb er al mijn hele leven naar uitgekeken om je te ontmoeten”, zegt jonge Drew. „Het was een wilde rit. Weet je dat ik twee dochters van jouw leeftijd heb?”, vraagt de oude Drew. „Best wel eng”, reageert haar jongere ik gevat.

In haar nieuwe talkshow, die op 14 september in première gaat, viert Drew naar eigen zeggen iedere dag een uur lang het leven. „Ik ben zo enthousiast, ik kan wel gillen. Doe je mee?”, zegt ze voordat de twee in gillen uitbarsten.

Kinderen

Barrymore hoopt overigens niet dat haar kinderen ook al op jonge leeftijd willen gaan acteren. „Ik zou de eerste persoon zijn die ze zou helpen, maar niet voordat ze veertien of vijftien jaar zijn”, vertelt Drew in gesprek met Kenan Thompson en Kel Mitchell. Zelf maakte ze met elf maanden oud al haar filmdebuut.

De inmiddels 45-jarige actrice heeft dus al een vrij lange carrière, maar zou het niet anders hebben gewild. „Ik neem heel wat prachtige bagage met me mee die ik nooit achter zou laten. Ik zou het nooit anders willen, want ik zou niet dezelfde persoon zijn die ik op dit moment ben zonder al die ervaringen.”