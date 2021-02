Politie geeft signalement hondenontvoerders Lady Gaga vrij

De twee verdachten stapten woensdagavond uit een witte Nissan Altima en vielen direct Ryan Fischer, de hondenuitlater van Lady Gaga aan. Hij liep op dat moment zijn vaste rondje met de drie Franse bulldogs van de zangeres.

De man die Fischer neerschoot was volgens de politie bewapend met een semi-automatisch pistool, had blonde dreadlocks en droeg een zwarte hoodie. De tweede verdachte droeg eveneens donkere kleding.

De verdachten hielden Fischer onder schot en eisten dat hij de honden gaf. Toen de uitlater daar niet in meeging maar de overvallers probeerde uit te schakelen werd hij in de borst geschoten. De daders vluchtten daarna met twee van de drie honden weg.

Met Fischer gaat het naar omstandigheden goed. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis en is inmiddels van de intensive care.

Lady Gaga, die momenteel in Italië zit, doet er alles aan om haar twee ontvoerde viervoeters terug te krijgen. Ze heeft een beloning van 500.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip bij het terugvinden van de dieren.