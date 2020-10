Meghan blijft bewust weg van sociale media

„Voor mijn eigen zelfbehoud zit ik al heel lang niet meer op sociale media”, zei de hertogin van Sussex vanuit haar woning in Santa Barbara. Met de accounts met de naam Sussex Royal, die werden opgeheven na de stap terug binnen het Britse koningshuis, had Meghan naar eigen zeggen weinig te maken. „Ik had jaren geleden een persoonlijke account die ik had gesloten en toen hadden we er een vanuit het instituut en ons kantoor in het Verenigd Koninkrijk waar wij niet zelf achter zaten - dat was een heel team.”

Hoewel de hertogin nu weer zelf zou kunnen twitteren en foto’s op Instagram zou kunnen plaatsen, wil ze dat toch niet. „Ik heb de persoonlijke keuze gemaakt om geen account te hebben, dus ik heb geen idee wat er speelt en dat helpt me op verschillende manieren ook.”

Verslaving

Meghan ziet veel nadelen aan sociale media. „Ik maak me grote zorgen over de mensen die er geobsedeerd door zijn. Het maakt zo’n groot deel uit van ons dagelijkse leven dat het net is als een verslaving. Er zijn weinig andere dingen waarbij je de persoon die het gebruikt ’een gebruiker’ noemt.”

Ook Harry was eerder kritisch over sociale media. Zo schreef de prins afgelopen zomer een opiniestuk waarin hij bedrijven opriep hun gebruik onder de loep te nemen. Harry schreef dat hij veel verdeeldheid zag op de platforms en sprak zijn zorgen uit over fake news.