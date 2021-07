Prinses Elisabeth van België (19) geslaagd voor militaire opleiding

Elisabeth en de andere leerling-officieren waren de afgelopen weken op zomerkamp, de laatste fase van hun opleiding. Ze kregen daar theoretische en praktische trainingen om hun militaire vaardigheden en technieken aan te scherpen. „Prinses Elisabeth heeft zich op elk domein goed verdedigd, zowel op het militaire, academische, sportieve als karakteriële vlak”, zegt Van Avermaet tegen VRT.

Het oudste kind van koning Filip en koningin Mathilde was een voorbeeldige student. „Elisabeth is een leerling die we graag bij ons hebben gehad. Ze was goed geïntegreerd in de groep, en viel niet op: dat is een compliment.”

Wat de prinses gaat doen nu ze klaar is met haar opleiding, is niet bekend. Het is aannemelijk dat Elisabeth, net als veel andere jonge royals, een studie in het buitenland gaat volgen. Ook haar vader koning Filip ging na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School de grens over.