Samantha Steenwijk werkte tot voor kort in patisserie

„Die vishandel werd een patisserie, maar ik ben altijd gebleven”, zegt Samantha. „Ik zal je nog iets gekkers vertellen: ik ben drie weken geleden pas gestopt. Met het trainingsschema voor Dancing with the Stars was het niet meer vol te houden.”

Inmiddels is Samantha een bekende naam, maar haar doorbraak kwam de zangeres niet aanwaaien. Ze stond om drie uur ’s nachts in discotheken en trad voor anderhalve man en een paardenkop op. Na haar deelname aan The Voice draaide haar leven 180 graden, vertelt ze.

„Ik heb megaveel optredens in het land en aan de lopende band tv-klussen. Mijn voordeel is dat ik daarvóór al vijftien jaar zong, daardoor ben ik gehard.” Ondanks alle tegenslag dacht ze nooit aan stoppen. „Niet één keer. Als iets me niet lukt, ga ik er nog harder voor knokken.”