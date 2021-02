Sam Asghari: ’Ik kijk uit naar een normale toekomst met Britney Spears’

„Ik ben dankbaar voor alle liefde en steun die ze krijgt van haar fans over de hele wereld, en ik kijk uit naar een normale, geweldige toekomst samen”, vervolgt de 27-jarige personal trainer. Ook op Instagram deelde Asghari nog een bericht aan het adres van de vader van Britney. „Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat ik geen respect heb voor iemand die onze relatie probeert te beheersen en constant obstakels op onze weg werpt. Naar mijn mening is Jamie een absolute klootzak.”

Hoewel het stel al ruim vier jaar samen is, twijfelen veel fans van Britney de oprechtheid van Ashgari. Volgens hen maakt hij net als Britney’s vader misbruik van de zangeres. Hij zou haar enkel gebruiken om hogerop te komen in Hollywood en haar juist te weinig helpen om onder de curatele van haar vader uit te komen.

Een flinke groep fans van Britney voert al jaren campagne met de hashtag #FreeBritney omdat zij geloven dat de zangeres in gevangenschap leeft. Na het zien van de documentaire spraken ook verschillende Hollywoodsterren hun steun aan Spears uit. In Framing Britney Spears wordt teruggeblikt op het leven van de zangeres, haar mentale problemen, de manier waarop de media haar behandeld hebben en de curatele waar ze onder staat.