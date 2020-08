De zomer van... Sylvie Meis

Met wie en waar

Het altijd zonnige Saint Tropez, een van haar geliefde vakantiebestemmingen met zon, zee en strand en dus uitermate geschikt voor Sylvie’s strakke bikinilijf. Het mag op de foto’s zou lijken, maar volgens haar nanny Dörte is Sylvie daar niet alleen. Zoon Damian zou, zo vertelde ze aan Duitse verslaggevers, ook nog ’een beetje vakantie met haar vieren’ voor hij definitief naar zijn vader Rafaël van der Vaart en Estavana Polman verhuist.

Wat doen ze daar zoal?

Tsja, Sylvie doet waar ze het beste in is: paraderen op het strand, poseren in bikini, flaneren langs de boulevard. Dat is tenminste wat ze op haar social media laat zien, maar ongetwijfeld zullen er ook kostbare momenten met zoon Damian zijn, in de tijd die hij nog bij haar is. In elk geval tovert de ’bries van Saint Tropez’ weer een lach op haar gezicht.

Bijkomen van?

En het werd wel weer tijd voor eenlach, want het naderende afscheid van haar zoon Damian ging Sylvie niet in de koude kleren zitten. Weken zou ze erom gehuild hebben. Tel daarbij op dat ze haar gedroomde huwelijk met verloofde Nicolas Castello door de coronacrisis moest uitstellen. En tsja, dan is het inderdaad wel tijd voor wat Sylvie noemt ’een klein beetje afleiding’.