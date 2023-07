Wil de ’echte’ Barbie nu opstaan?

Een beter uithangbord bestaat niet. Margot Robbie is niet alleen Barbie in de gelijknamige film, ze loopt als een kopie van haar plastieken personage de rode, of liever: roze, lopers af. Terwijl ze als kind niet eens een exemplaar van de populaire pop bezat is het motto nu: life in plastic, it’s fantastic! „Het is niet subtiel, maar wel heel vermakelijk”, volgens de 33-jarige actrice. Een aantal opvallende looks.

