Within Temptation en Evanescence stellen toer noodgedwongen uit

„De wetenschap dat we dit jaar niet kunnen optreden is moeilijk voor iedereen”, liet Within Temptation maandag weten op sociale media. „Gezondheid en het welzijn van iedereen is onze eerste prioriteit.” De Nederlandse band belooft „alles wat nodig is” te doen om de fans door dit „niet gemakkelijke” jaar te slepen. „We blijven doorgaan met het schrijven en uitbrengen van nieuwe nummers.”

De gezamenlijke Europese tournee gaat volgens de nieuwe planning op 8 september 2021 van start in het Zwitserse Zürich. Within Temptation en het Amerikaanse Evanescence zouden ook twee concerten geven in Amsterdam. Die shows zijn verplaatst naar vrijdag 17 september en zaterdag 18 september volgend jaar.

„Wat er ook gebeurt, deze toer zal er komen!”, belooft Within Temptation. „We kunnen niet wachten jullie weer te zien in 2021. Voor nu: blijf veilig.”