Blijft streamingdienst Viaplay overeind? ’Je komt niet weg met één soort content’

Hilversum - Met veel bombarie werd anderhalf jaar geleden de Scandinavische streamingdienst Viaplay gelanceerd in Nederland. Inmiddels kelderen de aandelenkoersen, worden plannen voor de maak van Nederlandse series teruggetrokken, vallen er ontslagen en is het de vraag of de streamingdienst, die zijn plek op de Nederlandse markt veroverde met de rechten van de Formule 1, overeind blijft. „Een streamer komt tegenwoordig niet meer weg met één soort content.”

Ⓒ Aldo Allessie