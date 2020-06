Op1-presentator Fidan Ekiz bejubeld en verguisd om gesprek met Genee

De vraag die de rode draad vormde in het gesprek, was of Veronica Inside had moeten meegaan in de ophef rond het programma. Of, zoals Fidan Ekiz het verwoordde, meegaan in ’een verandering die toch een vorm van opgelegde onvrijheid is door het moreel geweten van Nederland’. De Op1-presentatrice noemde daarbij de actie van Arie Boomsma, die adverteerders had opgeroepen het programma te boycotten, ’NSB-gedrag’.

Wilfred Genee is het met haar eens dat het ’absurd is dat dit kan gebeuren’. Hij noemt de boycot van het Nederlands elftal, The Guardian die VI als racistisch programma bestempelde, de opzeggingen van vele sponsors, gesprekken met de directie achter de schermen en het ’verdampen van een miljoen’. Volgens hem moesten ze daar als programmamakers wel wat mee. Dat werd dus de intussen befaamde themauitzending over racisme.

Zondebok

Fidan Ekiz vraagt zich af waarom Genee dat toestond. „Waarom heb je toen niet gezegd: ’Dit gaat te ver. Wij voelen nooit de noodzaak om ons te verantwoorden?’ Johan Derksen maakte een grap, die ik eerlijk gezegd ook nog wel grappig vond. Hij had daar volgens mij geen enkele racistische intentie mee. Waarom is er op dat moment niemand die zegt: ’We gaan ons niet verantwoorden, dat hebben we nog nooit gedaan. Waarom zouden we meegaan in die bangmakerij?’” Genee legt daarop uit dat de tijd aan het veranderen is en stelt dat men ook rekening kan houden met ’sentiment dat op een gegeven moment speelt’.

Op Fidans vraag of er dan ook moet worden meegegaan in het sentiment ’als het gaat over het vinden van een zondebok’, reageert Genee stellig: „Nee, dat vond ik ook niet.” Of Genee zijn opstelling in die aflevering dan nog iets te maken had met zijn reputatie, status of verdere carrièrekansen? Genee ontkent dat en laat weten dat hij Veronica Inside pas als laatste zal willen verlaten en op meerdere fronten verbonden is aan het programma.

’Zeggen wat we willen’

Genee stemt in met Ekiz’ suggestie dat er iets mis is met de debatcultuur in Nederland als de discussie over racisme vooral over Derksen en Genee gaat. De presentatrice: „Wordt het niet tijd om uit te zoomen: waarom is dit nodig in dit land, waarom mogen we niet zeggen wat we willen?” Genee wijst erop dat er met de huidige vorm en intensiteit van ophef ’ een kentering was, zoals we nog nooit hadden meegemaakt’.

Op Twitter zijn er mensen die inzoomen op de opmerkingen van Ekiz over het ’NSB-gedrag’ van Arie Boomsma en haar opmerking dat ze de grap van Johan Derksen ’nog wel grappig’ vond. „Je ziet Wilfred Genee op een weloverwogen wijze uitleggen waarom de opmerking van Johan Derksen echt niet kon”, meent publicist Dr. J.H. „En dan maakt Fidan Ekiz een aantal niet zo slimme opmerkingen. Zoals dat de actie van Arie Boomsma als NSB-gedrag is te bestempelen.” Historicus Nadia Bouras spreekt van een ’dieptepunt’ en noemt de opstelling van Ekiz ’ontluisterend en ongepast’.

Maar de kritische vragen van Fidan Ekiz klonken veel kijkers als muziek in de oren. Ze noemen haar ’een heldin’. Auteur en spreker Hans van Tellingen meent dat ’Fidan zei waar het op stond’. Een ander roemt Ekiz en Pauw als ’mensen die onafhankelijk spreken en de juiste kritische vragen stellen’. Ook stelt iemand: „Fidan Ekiz is een van die mensen die ALTIJD bereid zijn te kijken naar beide kanten. Mooie eigenschap.”