Eddie Van Halen geëerd tijdens Rock and Roll Hall of Fame

„Eddie Van Halen was een geweldige artiest”, vertelde Slash. „Zijn stijl en zijn sound waren compleet uniek. Hij had zo’n impact op gitaar spelen, en ik denk dat er niemand is die gitaar speelt die niet beïnvloed is door hem. Ik ga hem missen als vriend.” Ook Kirk Hammet beaamde onder de indruk te zijn van Van Halen’s stijl. „Hij kwam van een andere planeet.”

Normaliter wordt er jaarlijks een select groepje artiesten geselecteerd die in aanmerking komen voor een plek in de Rock and Roll Hall of Fame. Vanwege de coronacrisis vond er dit jaar geen ceremonie met publiek plaats. In plaats daarvan werd er op de Amerikaanse zender HBO een special uitgezonden over de ceremonie.

Eddie Van Halen overleed begin oktober na een lange strijd met kanker.