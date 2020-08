Harrie Jekkers verbrijzelt elleboog en cancelt optredens

Jekkers zou de komende week een aantal keer zijn voorstelling Achter de Duinen spelen in het Zuiderparktheater in Den Haag. Deze optredens zijn afgelast.

In Achter de Duinen vertelt de cabaretier over zijn jeugd in Den Haag en reflecteert hij op de veranderde samenleving. Het is de eerste solovoorstelling van de komiek in bijna een kwart eeuw tijd. Jekkers speelde de show vanaf september 2018 wekelijks op zondag in de Koninklijke Schouwburg, maar moest deze reeks in maart afbreken vanwege de coronacrisis.

Het is nu de bedoeling dat Jekkers in 2021 gaat toeren met de voorstelling. Ook werkt de cabaretier met zijn vaste zakelijke partner Koos Meinderts aan de openingsvoorstelling voor het Haagse cultuurpaleis Amare dat in september 2021 de deuren moet openen.