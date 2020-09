Vlogger Gio lapt corona-maatregelen aan zijn laars: Disney ’niet blij’

Het filmpje werd woensdag opgemerkt door de weblog Looopings.nl. Een woordvoerder van Disney laat donderdag in een reactie weten niet blij te zijn met het filmpje. „We waren hier zeer verbaasd over”, bevestigt ze aan het ANP. „Zowel de veiligheidsregels vanwege het coronavirus als de regels over het niet filmen in attracties worden overal heel duidelijk aangegeven. Die protocollen zijn er niet voor niets. Alle bezoekers moeten zich daar aan houden, dus ook Gio.”

Het bedrijf heeft in het verleden zelfs samengewerkt met de YouTube-ster. „Dus je zou denken dat hij heel goed weet wat er wel en niet mag in het park”, beklemtoont de zegsvrouw van Disney. Gio was ditmaal niet op uitnodiging van Disney in het park. Het bedrijf heeft de vlogger nog niet aangesproken op zijn gedrag, maar sluit niet uit dat dit nog wel gebeurt.

Gio heeft bijna 1,3 miljoen volgers op YouTube. Het filmpje, waarin de vlogger verder vooral veel schreeuwt en roept dat hij het erg naar zijn zin heeft in het park, is inmiddels meer dan 300.000 keer bekeken. Gio ging eerder al een keer de fout in met de coronaregels. Hij plaatste een maand geleden een vrolijk filmpje waarin hij een illegale coronaparty bezocht. Achteraf zei hij dat het heel dom was wat hij had gedaan.