Vader Frank en Ronald de Boer had herseninfarct

In Beau blijft binnen vertelt Ronald de Boer over de heftige gebeurtenis waarbij zijn vader met zijn elektrische fiets op een motor botste. Hij zou daarbij meters door de lucht zijn gevlogen waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Hoewel Cees de Boer geen verwondingen bleek te hebben, zagen de artsen wel dat hij een herseninfarct had gehad waarna hij geopereerd moest worden. „Dat was even een naar moment, maar na al die controles kwamen ze erachter dat hij een herseninfarct heeft gehad. Een week daarvoor”, vertelt Ronald. Ook zijn aorta bleek voor 75 procent dichtgeslibd. „De kans op herhaling was natuurlijk mega groot en nu hebben ze dat kunnen verhelpen.”

Inmiddels gaat het weer naar omstandigheden goed met Cees.