YouTuber Dee in verwachting van eerste kindje

„September 2022”, staat bij de foto, gevolgd door een hartje.

In november deelde Van der Zeeuw, die jarenlang een relatie had met vlogger Enzo Knol, het nieuws dat ze drie miskramen had gehad. „Dit is nieuws wat je eigenlijk niet wilt delen maar wat helaas wel de werkelijkheid is”, schreef ze toen. „2021 zou het jaar worden waarin wij ouders zouden worden. Je kent de risico’s, je weet dat het niet allemaal vanzelf hoeft te gaan maar dit verwacht je nooit.”