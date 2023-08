Werd dood omstreden rapper Lil Tay (14) en broer ook in scène gezet?

Het mysterie rondom de schokkende ’dood’ van Lil Tay (14) en haar broer, wiens identiteit onbekend is, blijft de gemoederen volop bezighouden. Nadat de familie woensdag in een statement bekendmaakte dat de controversiële rapper is overleden, maar de politie van niets blijkt af te weten, wordt haar dood stevig in twijfel getrokken. Eerder bleek het luxeleventje van Lil Tay al een grote poppenkast te zijn, ooit bedacht door haar moeder. Fans maken zich nu dan ook grote zorgen: zou het overlijden van Lil Tay en haar broer ook in scène zijn gezet?

Lil Tay Ⓒ Instagram