Zeesluis IJmuiden niet vernoemd naar Irma Sluis

Velsen en Rijkswaterstaat schreven in juli een prijsvraag uit voor de naam van de nieuwe sluis. De gemeente Velsen gaat nu uit alle bijna 5000 suggesties een top 100 samenstellen. Omwonenden van de nieuwe sluis mogen uit die honderd namen de vijf beste kiezen. In het najaar beslist het gemeentebestuur van Velsen welke naam het wordt. De nieuwe zeesluis gaat begin 2022 open en vervangt de Noordersluis, die aan het eind van zijn levensduur is.

Op sociale media ontstond een lobby om de sluis naar doventolk Irma Sluis te noemen. Zij is in korte tijd heel bekend geworden door haar optreden tijdens de coronapersconferenties van minister-president Mark Rutte en andere ministers. Maar om een sluis naar iemand te kunnen vernoemen, moet die persoon minstens tien jaar dood zijn, tenzij het om een lid van het koningshuis gaat.