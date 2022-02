’Hugh Grant speelt Oema Loempa in Wonka’

Volgens de bronnen van de Britse tabloid zou Grant zichzelf hebben aangemeld om een Oempa Loempa te spelen. De krant stelt ook dat de makers van de film in ieder geval geen acteurs met dwerggroei voor die rollen zouden hebben willen casten, omdat dat gevoelig ligt. Enkele weken geleden ontstond er ophef over het casten van acteurs met dwerggroei voor de komende live-actionfilm van Sneeuwwitje. Acteur Peter Dinklage, die zelf ook klein is, noemde de keuze van Disney ’ontzettend ouderwets’.

Het is nog onduidelijk of de Oempa Loempa’s in Wonka net als in het boek en ook in eerdere films over de chocoladefabriek, weer klein van stuk zullen zijn.

Grant is officieel nog niet bevestigd voor Wonka, maar hij is deze week gezien en gefotografeerd op de set van de film in het Britse Oxford. Wel zeker is Timothée Chalamet voor de hoofdrol van de jonge Willy. Ook Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson en Olivia Colman spelen mee. Wonka moet in maart 2023 uitkomen.