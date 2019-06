Relatietherapie redde Humberto Tan en Ineke

Volgens hem kwamen ze tijdens de therapie tot de kern van hun relatie en was het uiteindelijk ’hartenpijn’ dat zorgde dat ze blij elkaar bleven. „Eenzaamheid, hartenpijn, gemis. Die drie dingen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het weer goed werd.” Humberto geeft ook aan dat zowel hij als zijn vrouw Ineke, met wie hij al jarenlang samen is, er beiden voor wilden gaan.

Dat hij nu moeilijk afkomt van het nieuws van destijds over zijn vreemdgaan en hij ’de man die vreemdgaat’ blijft, beseft hij maar al te goed. ,,Ja, dat wordt me eeuwig nagedragen, vrees ik.’’Het nieuws dat hij dan ook Dionne Stax achternaging naar AvroTros voor een actualiteitenprogramma, deed toch wel even de wenkbrauwen rijzen.

Onlangs deden nieuwe geruchten de ronde: Humberto zou opnieuw een affaire hebben met de 25-jarige fotografe Fleur. Net als destijds met Dionne Stax, deed hij er opnieuw het zwijgen toe. Hoewel, niet helemaal: op Instagram plaatste hij een foto met zijn vrouw Ineke met een hartje erbij.

