Highlander-acteur dood aangetroffen in badkamer

Een bericht op het Facebookaccount van Kirsch bevestigt dinsdag het nieuws. „Tragisch genoeg zijn wij 11 januari onze geliefde Stan Kirsch verloren”, luidt het begin van het statement.

Het team achter de serie Highlander: The Series plaatst dinsdag op Facebook een eerbetoon aan de overleden acteur. „Zonder Stan Kirsch had Highlander: The Series nooit zo ver kunnen komen.”

Kirsch was in 1992 voor het eerst te zien als Richie Ryan in Highlander: The Series. Het bleef echter niet alleen bij acteren, want in 2004 debuteerde hij als regisseur en producent met de film Straight Eye: The Movie. In 2008 verbreedde Kirsch zijn horizon nog verder met de oprichting van zijn eigen acteerstudio, Stan Kirsch Studios.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.