Di-rect gaat gerecyclede sokken verkopen

De sokken zijn geïnspireerd door de nieuwe EP Nothing to Lose en de verschillende singles die de band onlangs heeft uitgebracht. Armand was eerder al verantwoordelijk voor alle visuele uitingen van de band en heeft zijn creativiteit nu dus in de sokken gestopt.

De sokken, vanaf februari beschikbaar, zijn gemaakt van gerecyclede petflessen en katoen. Wie de Voodoo Punk-sokken aan zijn voeten wil hebben, moet wel snel zijn. Er worden slechts 125 sets, bestaande uit vijf paar sokken, per maat verkocht.