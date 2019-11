Sinterklaasjournaal: geen zwarte pieten maar Piet Zwart

Youp van ’t Hek nam de rol van Piet Zwart op zich Ⓒ Hollandse Hoogte

Youp van ’t Hek vertolkt een bijrol in het Sinterklaasjournaal dit jaar. De cabaretier was te zien als Piet Zwart, een actievoerder die boos is omdat de pepernoten te vroeg in de winkel liggen. Misdaadjournalist John van den Heuvel speelde in de aflevering van maandagavondeen agent.