Downton Abbey bruist weer in nieuwste film

Sterren

Alec Baldwin: rapport dodelijk schietincident pleit mij vrij

Alec Baldwin is blij met het rapport dat de arbeidsinspectie van de Amerikaanse staat New Mexico woensdag uitbracht over het dodelijke schietincident op de set van de film Rust in oktober vorig jaar. Volgens de acteur wordt hij in het rapport vrijgepleit van schuld aan het incident, waardoor camerav...