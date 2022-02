Nicky Hilton Rothschild in verwachting van derde kindje

Premium Binnenland

Zoektocht naar ’Jamila’ na vondst zilveren zakhorloge met inscripties in sloopauto

Bij Autodemontage De Nollen in Heerhugowaard zijn ze wel wat gewend: in sloopauto’s blijven regelmatig spullen achter. Maar het zilveren zakhorloge met liefdevolle inscripties dat nu is gevonden, móet iemand missen. Dus is via sociale media een zoektocht naar de rechtmatige eigenares, ene Jamila, in...